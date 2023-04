POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Berauscht und ohne Führerschein unterwegs (19.04.2023)

Tengen, B314 (ots) - Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend auf der Kreuzung der Bundesstraße 314 und der Schwarzwaldstraße passiert ist. Eine 36 Jahre alte Bentley-Fahrerin war auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Ludwig-Gerer-Straße unterwegs. An der ...

mehr