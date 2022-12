Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Cronenberg - Fußgänger schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (15.12.2022), gegen 19:15 Uhr abends, kam es an der Einmündung Küllenhahner Straße zur Cronenberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Ein 67-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem Mercedes GLA auf der Küllenhahner Straße in Richtung Osten, als er nach bisherigen Erkenntnissen nach links auf die Cronenberger Straße abbiegen wollte. Dort kam es zum Zusammenprall mit einem Fußgänger (43), der mit einem Begleiter die Straße querte. In der Folge stürzte der 43-Jährige zu Boden. Der Mann wurde durch Rettungskräfte schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug konnte kein Sachschaden festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fußgänger alkoholisiert gewesen sein könnte. Das Verkehrskommissariat hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

