POL-W: W - Wuppertalerin und Wuppertaler über Whatsapp betrogen

Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen kam es zu folgenden Anzeigen wegen Einbrüchen in Remscheid und Solingen. Remscheid - Am 13.12.2022, zwischen 14:45 Uhr und 18:00 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Bergisch Born auf. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Solingen - Zwischen dem 09.12.2022 (14:00 Uhr) und dem 12.12.2022 (06:50 Uhr) gelangten unbekannte Täter durch das Einschlagen eines Fensters in eine Schule an der ...

