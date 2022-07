Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Blauer Geländewagen nach Unfallflucht gesucht

Brensbach/B38 (ots)

Am 14.07.2022 gegen 13.00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der B38 und Wersauer Straße in Brensbach ein Auffahrunfall. Der Unfallverursacher signalisierte, dass er in eine Seitenstraße fahren wolle, um den Sachverhalt zu klären. Der Verursacher flüchtete jedoch in unbekannte Richtung. In diesem Zusammenhang wird ein hellblauer Geländewagen gesucht. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug werden von der Polizeistation Höchst Tel.: 06163-9410 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell