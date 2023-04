Feuerwehr Neuss

FW-NE: Kampfmittelverdacht rund um Alexianerplatz | Presseanlaufstelle am 13.04.2023 ab 10 Uhr

Neuss (ots)

In der Nähe des Alexianerplatzes im Neusser-Augustinusviertel werden an fünf Stellen Kampfmittel (Blindgänger) aus dem 2. Weltkrieg vermutet, die sich teilweise aufgrund bereits durchgeführter Sondierungsarbeiten konkretisiert haben. Aufgrund einer möglichen Entschärfung dieser vermeintlichen Kampfmittel werden am 13.04.2023 rund um den Alexianerplatz umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen vorgenommen.

Aus diesem Grund wird es für den 13.04.2023 eine Presseanlaufstelle an der Einsatzleitung geben, welche ab 10 Uhr besetzt sein wird. Hier stehen Ansprechpartner der Stadt, der Feuerwehr sowie der Polizei für Fragen und Interviews zur Verfügung. Es wird hier laufend über den Fortgang der Evakuierung und möglichen Entschärfung informiert und der Gesamteinsatzverlauf begleitet.

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Pressevertreterinnen und Pressevertreter. Wir bitten, wenn möglich um eine kurze vorherige Anmeldung via Presse-Telefon (0174 2043398) oder Mail (presse@feuerwehr-neuss.de), damit entsprechende räumliche Ressourcen passend geplant werden können.

Adresse der Presseanlaufstelle:

Einsatzleitung (Stab) - Im Gebäude des LAFP Neuss Humboldtstraße 2 41468 Neuss Ab 10 Uhr

