Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer in Garagen an der Hellersbergstraße | Keine Verletzten | Brandursache unklar

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Abend des 03.04.2023 wurde die Feuerwehr um 20:25 Uhr zu einem Einsatz auf der Hellersbergstraße gerufen. In einem Müllraum, der sich in unmittelbarer Nähe zu Garagen befand, war ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu starker Rauchentwicklung, die weithin sichtbar war.

Die eintreffenden Kräfte bestätigten die Meldung. Das Feuer hatte sich bereits auf das angrenzende Garagendach ausgebreitet und drohte weitere Gebäudeteile in Brand zu setzen. Sofort wurde daher mittels Löschrohren eine Riegelstellung zum angrenzenden Gebäude hergestellt, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern.

Danach wurden zwei Teams unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt und eine Drehleiter in Stellung gebracht, um das Dach zu öffnen und Glutnester zu finden. Während der Brandbekämpfung kam es kurzzeitig zu einer weiteren starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzstelle wurde mit insgesamt zwei Löschzügen und etwa 25 Einsatzkräften bewältigt. Zwei weitere Löschzüge stellten den Brandschutz auf der Hauptwache sicher. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden, gegen 22:00 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Brandursache wird ermittelt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an dem betroffenen Gebäude und den Garagen.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell