Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchte räuberische Erpressung in Marklohe

Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Am Montagnachmittag, den 13.03.2023, hat sich die Mutter eines Schulkindes an die Beamten der Polizeistation Marklohe gewandt um einen besorgniserregenden Sachverhalt zur Kenntnis zu geben. Demnach habe ihr 12jähriger Sohn zusammen mit einem 13jährigen Schulfreund am gleichen Tag, gegen 13:40 Uhr, den Schulbus an der "Hoyaer Straße", schräg gegenüber der Einmündung der Straße "An der Schleifmühle", verlassen. Aus Richtung der Schleifmühle seien zwei männliche Jugendliche zielstrebig in Richtung der beiden Jungen gegangen und hätten lautstark das Fahrrad des 13jährigen gefordert, welches zuvor an den Fahrradbügeln der Bushaltestelle angeschlossen gewesen sei. Nachdem der 13jährige schnell habe wegfahren können, hätten sich die Jugendlichen dem 12jährigen zugewandt und erfolglos dessen Schultasche gefordert. Hierbei hätten die Jugendlichen massiv Druck auf den Jungen ausgeübt, indem mit den Fingern eine Pistole geformt und er mit dem Tode bedroht worden sei. Der 12jährige sei beim Weggehen noch wenige Meter begleitet worden, bis die Jugendlichen über die andere Straßenseite in Richtung der Kirche davongegangen seien. Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden: -Deutschsprachig mit leichtem Akzent, bräunlich gelockte Haare, braun-grüne Augen, bekleidet mit einer Blue-Jeans, schwarzer Jacke und schwarzen Sneakern. -Deutschsprachig, ebenfalls mit leichtem Akzent, größer als sein Mittäter, schlank, braune Augen, ganz dunkle seitlich anrasierte und stoppelige Haare, habe eine Zahnspange getragen sowie mit einer schwarzen Steppjacke und schwarzer Jogginghose bekleidet. Da sich der Vorfall in der Ortsmitte zugetragen habe, ist zu vermuten, dass Passanten oder Verkehrsteilnehmer auf den Vorfall aufmerksam geworden sein könnten. Etwaige Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marklohe unter der Telefonnummer 05021/92406-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell