POL-NI: Diebstahl endet folgenschwer

Hassel (ots)

MW

Am frühen Dienstag Nachmittag, gegen 13.15 Uhr, kam es auf einem Grundstück an der Hauptstraße in Hassel zu einem Diebstahl von Kupferrohren. Ein 26-jähriger Nienburger begab sich unberechtigt auf das rückwärtige Grundstück. Er verlud mehrere Kupferrohre einer Heizungsanlage auf sein Fahrzeug. Wenig später wurde der Grundstückseigentümer darauf aufmerksam und wollte den Nienburger zur Rede stellen. Dieser wollte daraufhin mit seinem Fahrzeug die Örtlichkeit verlassen, womit der Grundstückseigentümer nicht einverstanden war. Er stellte sich daraufhin vor den Pkw des Nienburgers. Dieser fuhr dennoch an und nahm den Grundstückseigentümer unfreiwillig mehrere Meter auf der Motorhaube seines Fahrzeuges mit, ehe dieser absprang. Er rief jedoch sogleich die Polizei, die den Nienburger wenig später im Rahmen der Fahndung in der Bahnhofstraße in Eystrup feststellen konnte. Der den Beamten hinlänglich bekannte Nienburger wies sich während der Kontrolle mit einem eher schlecht gefälschten Führerschein aus, da er aktuell keinen besitzt. Die Beamten beschlagnahmten zudem sein als Transportmittel benutztes Fahrzeug, um ihm dies dauerhaft zu entziehen. Auf ihn kommen mehrere Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell