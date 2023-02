Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vollendeter Einbruch in Trierer Mehrfamilienhaus

Trier-Zewen (ots)

Am Sonntag, dem 19. Februar 2023, zwischen 12:30 - 22:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über den Hintereingang Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der "Zewener Straße" in Trier-Zewen.

Während der Abwesenheit der Hausbewohner erbeuteten die Täter einen Tresor mit darin befindlichem Schmuck und Bargeld.

Während des Tatzeitraumes fand der Karnevalsumzug in Trier-Zewen statt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im, vor oder nach dem besagten Zeitraum gemacht haben, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

