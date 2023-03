POL-NI: Tankautomat gesprengt

Nienburg (ots) - (Thi) In der Nacht des 25.02.2023 ist es in Lindhorst zu einem Einbruch in ein Elektrofachgeschäft gekommen. Zwei männliche Täter hebelten gewaltsam die Tür auf und entwendeten die Kasse sowie diverse Elektrogeräte. Anschließend flüchten sie in einem Pkw, der von einer dritten Person gefahren ...

mehr