Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf/Lindhorst - Polizei ermittelt Täter nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Nienburg (ots)

(Thi) In der Nacht des 25.02.2023 ist es in Lindhorst zu einem Einbruch in ein Elektrofachgeschäft gekommen.

Zwei männliche Täter hebelten gewaltsam die Tür auf und entwendeten die Kasse sowie diverse Elektrogeräte. Anschließend flüchten sie in einem Pkw, der von einer dritten Person gefahren wurde. Die Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs waren einige Stunden zuvor in Bad Nenndorf entwendet worden.

Durch intensive Ermittlungsarbeit und der Zusammenarbeit verschiedener Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaft konnten zwei Beschuldigte, die nicht aus dem Schaumburger Bereich kommen, gefasst werden.

Gegen die beiden Männer im Alter von 41 und 29 Jahren wird außer wegen Kennzeichen- und Einbruchsdiebstahls - auch wegen einer Reihe anderer Delikte durch andere Polizeidienststellen ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell