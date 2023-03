POL-NI: Bückeburg - Bilanz der Verkehrssicherheitswoche

Stadthagen (ots) - Am Samstag, den 11.03.2023, gegen 15:20 Uhr, kam es an der Kreuzung B65 und Hauptstraße in Beckedorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Hierbei überfuhr ein 56-jähriger mit seinem Pkw eine rot anzeigende Lichtzeichenanlage, um weiter geradeaus in Richtung Stadthagen zu fahren. Dabei stieß er mit dem Pkw eines 59-jährigen ...

