Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots)

Auch am Dienstag, den 31.05.2022, kam es im Bereich Ludwigshafen erneut zu Betrugsversuchen über das Telefon. In einem Fall erhielt eine 66-Jährige einen sogenannten "Schockanruf", bei welchem ihr ein angebliche Verwandte unter Tränen mitteilte, dass es einen Verkehrsunfall mit Toten gegeben hätte und sie nun eine Kaution bräuchte, um nicht ins Gefängnis zu müssen. In zwei weiteren Fällen wurde versucht von einem 78-Jährigen und einem 82-Jährigen am Telefon Informationen über Wertgegenstände zu entlocken. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und gaben vor, dass es in der Umgebung zu Raubdelikten gekommen sei, weshalb man nun die Anwohner warnen wolle. Erfreulicherweise erkannten alle Angerufenen die Betrugsmaschen und die Gespräche wurden nach kurzer Zeit beendet. Es kam zu keinem finanziellen Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich auch vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. - Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind! - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell