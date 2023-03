Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen nach Rotlichtverstoß

Stadthagen (ots)

Am Samstag, den 11.03.2023, gegen 15:20 Uhr, kam es an der Kreuzung B65 und Hauptstraße in Beckedorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Hierbei überfuhr ein 56-jähriger mit seinem Pkw eine rot anzeigende Lichtzeichenanlage, um weiter geradeaus in Richtung Stadthagen zu fahren. Dabei stieß er mit dem Pkw eines 59-jährigen Verkehrsteilnehmers zusammen, welcher aus der Waldstraße in Richtung Hauptstraße fahren wollte. In Folge der Kollision stießen die beteiligten Pkw jeweils gegen ein weiteres Fahrzeug sowie dessen Insassen. Somit waren insgesamt vier Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall beteiligt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beifahrerin des Verkehrsunfallverursachers wurde leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der 59-jährige Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, verblieb aber an der Unfallstelle. Die B65 wurde vorübergehend vollständig gesperrt. (Hol)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell