POL-STH: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Stadthagen (ots) - Am Freitag, 10.03.2023, gegen 13:45 Uhr, geriet der Motorraum eines Pkw mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Halter bemerkte kurz nach Fahrtantritt auf der Wiedensahler Straße in Niedernwöhren die Brandentwicklung. Er stellte das Fahrzeug ab und verließ dieses. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Personenschaden ...

