Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Ortsumgehung Steyerberg. Eine Frau leicht verletzt.

Steyerberg (ZIE)

Am Samstag, 11. März 2023, gegen 17.55h, ereignete sich auf der Ortsumgehung Steyerberg/Landesstraße 350 an der dortigen Ampelkreuzung zur "Stolzenauer Straße" ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw. Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte eine 65jährige Frau aus Steyerberg mit ihrem Pkw die Kreuzung aus dem südlichen Abschnitt der "Stolzenauer Straße" kommend in Richtung Ortsmitte Steyerberg zu überqueren. Gleichzeitig befuhr ein 22jähriger Mann aus Petershagen die Ortsumgehung aus Richtung Reese kommend in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich stießen beide Pkw zusammen. Beide Beteiligten gaben an, bei "Grünlicht"-zeigender Ampel in die Kreuzung eingefahren zu sein. Beim Zusammenstoß wurde die Steyerbergerin leicht verletzt und vorsorglich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die jeweils zwei weiteren Insassen in den beiden Pkw blieben genauso unverletzt, wie der Mann aus Petershagen.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10000 Euro.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

