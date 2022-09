POL-GI: "PayPal - für Familie und Freunde" - Geld futsch und keine Ware

Gießen (ots) - Grünberg: Graffiti in Queckborn Mehrerer Hundert Euro Sachschaden hinterließen Vandalen im Grünberger Ortsteil Queckborn. In der Nacht zu Mittwoch besprühten sie ein Vereinsgebäude im Laubacher Weg und ein Gaaragentor in der Wassergasse. In der Kleegasse gerieten eine Baumaschine und eine Garage ...

mehr