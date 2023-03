Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Am 08.03.2023, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr, ist es in der Bäckerstraße in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist beim Abbiegen gegen eine Laterne, einen Stromkasten und einen Zaun gefahren und verursachte dabei erhebliche Beschädigungen. Anschließend entfernte sich der Beteiligte ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Den Unfallspuren zufolge, könnte es sich um ein größeres Fahrzeug (Lkw) mit Anhänger oder Auflieger gehandelt haben, welches in Richtung Verdener Landstraße unterwegs war. Der Unfall dürfte zudem ziemlich viel Lärm verursacht haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gehört oder gesehen haben, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021 9778 0 zu melden.

