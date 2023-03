Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gestohlener Imbisswagen aufgefunden

Ahnsen (ots)

(ma)

Der in der Vorwoche in Ahnsen gestohlene Imbisswagen (wir berichteten) ist gestern im westfälischen Horn-Bad Meinberg (Kreis Lippe) aufgefunden worden. Die "Dröge-Hütte" konnte wieder unbeschädigt durch die Polizei an die Eigentümer ausgehändigt werden. Von dem oder den Tätern wurde von dem Anhänger ein abgelaufenes rotes Kennzeichen mit Mindener Zulassung entwendet.

Die näheren Umstände des Diebstahls bedürfen noch weiterer Ermittlungen. Der Auffindeort des Imbisswagens war ein Friedhofsparkplatz an der Pyrmonter Straße in Horn-Bad Meinberg.

Hinsichtlich des eigentlichen Diebstahls in Ahnsen, bitte die Polizeistation Bad Eilsen um weitere Zeugenhinweise (Tel.: 05722-906340).

