Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Auto-Aufbrecher

Kamp-Lintfort (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Auto-Aufbrecher. Der Unbekannte schlug am Montag gegen 22:40 Uhr die Heckscheibe eines Renault-Kangoo ein, der an der Auguststraße stand. Einem Zeugen fiel der Mann auf, wie er zwei Werkzeugkoffer von dem Auto zu einem Hauseingang der Franzstraße brachte. Mit dem Fahrzeugnutzer stellte der Zeuge später fest, dass ein Loch in der Heckscheibe war und die Werkzeugkoffer in dem Wagen fehlten.

Der Auto-Aufbrecher ist circa 180 cm groß, hat kinnlange dunkle Haare und einen Schnurrbart. Zudem trug er schwarze Handschuhe, eine Cap und eine Weste mit orangen Absätzen. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer an die Wache Kamp-Lintfort 02842 / 934-0 zu richten.

