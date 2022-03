POL-DN: Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Alkohol

Düren (ots) - Nachdem er in einem Bekleidungsgeschäft ordentlich zugelangt hatte, wurde ein Ladendieb auf der Flucht von der Polizei gestellt. Nun wird er einem Richter vorgeführt. Der 68 Jahre alte Mann aus Rumänien hielt sich am Donnerstag gegen 13:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Wirteltorplatz auf. Dort wurde er, während er sich an einem Warentisch aufhielt, von dem 37-jährigen Ladendetektiv des ...

mehr