POL-NI: Imbisswagen gestohlen

Bückeburg (ots) - (ma) Der 61jährige Fahrer eines Pkw Skoda hat am Dienstag gegen 06.05 Uhr eine 17jährige Fußgängerin an der Ampelkreuzung Gartenstraße/Bahnhofstraße in Bückeburg angefahren und dadurch leicht verletzt. Der Bückeburger Autofahrer hatte beim Linksabbiegen von der Gartenstraße in die Bahnhofstraße die Jugendliche übersehen, die die Bahnhofstraße bei der Grünlichtzeigenden Fußgängerampel überquerte, um in Richtung Unterwallweg zu gehen. ...

