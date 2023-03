Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Polizei stellt Holzdieb auf frischer Tat

Nienburg (ots)

(Thi) Am Abend des 08.03.2023 wurde ein 68-Jähriger aus Hespe auf frischer Tat erwischt.

Gegen 20:30 Uhr fiel den Beamten fiel im Rahmen der Streife auf der Vornhäger Straße ein am Fahrbahnrand stehender Pkw mit eingeschaltetem Licht auf. Die Beamten gingen zunächst von einem technischen Defekt am Fahrzeug aus, konnten zunächst jedoch keine Person an dem Fahrzeug feststellen.

Nachdem die Beamten angehalten und ausgestiegen waren, kam ihnen ein älterer Mann in Arbeitskleidung mit einer Kettensäge in der Hand entgegen.

Einige Tage zuvor wurden neben der Fahrbahn einige Bäume von einer Gartenbaufirma gefällt. Diese lagen auf einem angrenzenden Feld und sind Eigentum der Firma.

Nach Angaben des 68-Jährigen sei er zufällig vorbeigekommen und habe die gefällten Bäume gesehen. Da er dachte, dass diese niemandem gehören und zufällig eine Kettensäge im Auto hatte, wollte er das Holz kleinschneiden und mitnehmen.

Der Mann wurde von den Polizeibeamten belehrt und auf die Straftat hingewiesen. Er muss sich nun wegen versuchtem Diebstahl verantworten.

