Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stolzenau - Wellie (ots)

(BOD) Aufgrund des plötzlich einsetzenden Schneefalls kam es in der Nacht vom 10. auf den 11.03.2023 im gesamten Bereich zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Jedoch musste ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet werden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam gegen 19:45 Uhr vermutlich aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und der damit einhergehenden Schneeglätte innerhalb der Ortschaft Wellie mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte dieser mit einem Baum. Zeugen beobachteten dies und sprachen auch noch kurzeitig mit dem Fahrzeugführer. Dieser setzte seine Fahrt jedoch im Anschluss fort, ohne sich um den am Baum entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Fahrzeugführer geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

