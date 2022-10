Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Helsen - Wechselfallenbetrug - Unbekannter täuscht Verkäuferin in Bäckerei

Korbach (ots)

Wie der Polizeistation Bad Arolsen erst am Sonntag (2. Oktober) bekannt wurde, kam es bereits am Dienstag, 13. September, in einer Bäckerei in Helsen zu einem Wechselfallenbetrug, bei dem ein Unbekannter 70 Euro ergaunerte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der unbekannte Täter betrat gegen 13.45 Uhr die Verkaufsstelle der Bäckerei in der Prof.-Bier-Straße. Die von ihm gewünschten Backwaren wollte er angeblich mit einem 200-Euro-Schein bezahlen. Unmittelbar nachdem er diesem Schein an die Verkäuferin übergeben hatte, forderte er wortreich in englischer Sprache die Rückgabe des Geldscheins. Das zuvor bereits erhaltene Wechselgeld gab er vermeintlich zurück. Erst später stellte die Verkäuferin fest, dass der Unbekannte einen Teil des Wechselgeldes, nämlich 70 Euro, behalten hatte. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 185 cm groß,

etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Gestalt dunkle Hautfarbe, schwarze, kurze Haare, Strähnen in das Gesicht hängend.

Der Unbekannt sprach englisch, soll gut gekleidet gewesen sein und eine verspiegelte Sonnenbrille getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell