Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher stehlen iPad und Schmuck

Moers (ots)

Ein iPad, fünf Goldketten und fünf Fossil-Uhren - all das haben Diebe aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Um in die Wohnung zu kommen, hebelten sie ein Fenster der Wohnung an der Käthe-Kollwitz-Straße auf.

Die Einbrecher stiegen in der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 20.25 Uhr, in die Wohnung ein. Die Polizei Moers sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 melden können.

