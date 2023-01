Wesel (ots) - Eine 28-jährige Mitarbeiterin eines Kindergartens am Sternweg ging am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr mit ihrem Hund den Fürener Weg entlang. Dort kamen ihr vier Jugendliche im Alter von etwa 15 oder 16 Jahren entgegen. Einer der Jugendlichen fuhr ein orangefarbenes Kettcar. Die junge Frau dachte noch bei sich "Was für ein Zufall, genau so ein Kettcar ...

mehr