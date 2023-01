Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Flüren - Einbruch in Kindergarten

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Eine 28-jährige Mitarbeiterin eines Kindergartens am Sternweg ging am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr mit ihrem Hund den Fürener Weg entlang.

Dort kamen ihr vier Jugendliche im Alter von etwa 15 oder 16 Jahren entgegen. Einer der Jugendlichen fuhr ein orangefarbenes Kettcar.

Die junge Frau dachte noch bei sich "Was für ein Zufall, genau so ein Kettcar haben wir in unserer Kindertagesstätte auch!"

Am nächsten Morgen, am Donnerstag, wurde dann klar, dass die Erzieherin am Abend zuvor wahrscheinlich auf die Tatverdächtigen getroffen ist.

Den Kindergarten, bei dem sie beschäftigt ist und der am Sternweg liegt, hatten Unbekannte heimgesucht. Hierbei war das orangefarbene Kettcar entwendet worden.

Darüber hinaus fehlten die Befestigungsstangen für ein Sonnensegel, die später im anliegenden Waldstück aufgefunden wurden.

Die Täter sägten ein Bein einer Netzschaukel durch, beschädigten eine Tür und ein Fenster einer Gartenlaube, brachen eine weitere Tür einer Gartenlaube auf, stellten eine Bank vom Grundstück einfach auf einen öffentlichen Weg und warfen verschiedene Kinderspielzeuge wahllos in das Wäldchen.

Zudem hatten sich die Täter Einlass in einen Bauwagen verschafft. Dort verteilten sie alle Stifte auf dem Boden und warfen kleine Bälle auf den Boden.

An dem Tag, als der Einbruch gemeldet worden war, am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr, entdeckte eine weitere Mitarbeiterin der Kindertagesstätte das gestohlene Kettcar an einem Spielplatz der Beethovenstraße. Es befand sich in einem völlig zerstörten Zustand: Die beiden Hinterreifen waren abmontiert, der Lenker und die komplette Kettenkonstruktion abgeschraubt und der zweite Sitz befand sich nicht mehr an dem Gefährt. Bis auf einen Hinterreifen und dem Sitz befanden sich alle abgeschraubten Teile mit einem Beutel voll Schrauben in der Nähe. Nur der zweite Sitz und einen Hinterreifen konnten die Polizisten nicht wiederfinden.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen für den Einbruch und insbesondere für Hinweise, wer das Kettcar dort abgestellt hat.

Wer hat die Jugendlichen ebenfalls beobachtet oder kann Hinweise geben?

Der Jugendliche, der das Spielzeug gefahren hat, trug eine schwarze Jacke und ein weißes Cappy.

Darüber hinaus: Wer hat Beobachtungen an dem Kinderspielplatz gemacht? Wer hat Jugendliche an einem Kettcar hantieren sehen?

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 / 107-0.

