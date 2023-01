POL-WES: Moers - Verfolgungsfahrt endet vor Straßenlaterne

Moers (ots) - Am Donnerstag gegen 09.10 Uhr zeigte sich ein Unbekannter einer 38-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Moerserin war zum Joggen an der Straße Am Neukirchener Kanal, Ecke Am Peschkenhof unterwegs, als ihr in Höhe eines dortigen Waldstücks der Unbekannte begegnete. Die Frau begab sich daraufhin sofort zu ihrem Auto zurück, das sie in Höhe des Tierheims geparkt hatte und rief von dort aus die ...

