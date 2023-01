Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Exhibitionist

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Donnerstag gegen 09.10 Uhr zeigte sich ein Unbekannter einer 38-Jährigen in schamverletzender Weise.

Die Moerserin war zum Joggen an der Straße Am Neukirchener Kanal, Ecke Am Peschkenhof unterwegs, als ihr in Höhe eines dortigen Waldstücks der Unbekannte begegnete.

Die Frau begab sich daraufhin sofort zu ihrem Auto zurück, das sie in Höhe des Tierheims geparkt hatte und rief von dort aus die Polizei.

Der Unbekannte flüchtete mit einem schwarzen Herrenfahrrad in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Exhibitionisten:

25-45 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, schmale Figur, trug kurze dunkle Haare, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Die Polizei in Moers bittet Zeugen, die in diesem Umfeld Beobachtungen gemacht haben oder machen, sich unter der Rufnummer 02841 / 171-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell