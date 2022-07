Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbrüche in Restaurant und Geschäft

Warendorf (ots)

Gleich zwei Einbrüche in Telgte sind der Polizei am Donnerstag (28.07.2022) gemeldet worden.

In der Bahnhofstraße brachen unbekannte Täter in ein Restaurant ein. Sie verschafften sich vermutlich am Donnerstag (28.07.2022) zwischen 02.00 Uhr und 12.40 Uhr Zutritt zu den Räumen. Hier stahlen sie unter anderem eine geringe Summe Bargeld und Schlüssel. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Münsterstraße sind Unbekannte in ein Fußpflege-Geschäft eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (27.07.2022) 11.45 Uhr und Donnerstag (28.07.2022) 07.55 Uhr Zutritt zu dem Laden. Hier hielten sie sich in verschiedenen Räumen auf und flüchteten anschließend.

Hinweise zu den Tätern, Einbrüchen oder verdächtigen Personen in der Umgebung, bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell