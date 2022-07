POL-WAF: Drensteinfurt. Pkw angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (28.07.2022, 08.30 Uhr) einen bunten Sprinter in Ahlen beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Mercedes stand zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr an der Mittelstraße, als ein Unbekannter in seinem Fahrzeug vorne links dagegen fuhr, ihn beschädigte und anschließend flüchtete. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

