POL-WAF: Ahlen. Sprinter angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Aus noch unklarer Ursache ist eine Autofahrerin am Mittwoch (27.07.2022, 14.18 Uhr) in Warendorf in einen Straßengraben gefahren. Die 69-jährige Warendorferin war in ihrem Auto auf der K 51 von Füchtorf Richtung Warendorf unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam sie nach rechts von der Straße ab und fuhr mit ihrem Auto in den Straßengraben. Ersthelfer alarmierten die Polizei. Ein freiwilliger ...

