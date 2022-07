POL-WAF: Warendorf. In Graben gefahren

Warendorf (ots) - Alleine am Mittwochmorgen (27.07.2022) sind der Polizei fünf weitere Aufbrüche von Autos gemeldet worden. Die fünf Autos waren in den Straßen Warendorfer Straße in Oelde, Krukenstraße in Ennigerloh-Westkirchen, Augustin-Wibbelt-Straße und Margarethenplatz in Ostenfelde geparkt. Der oder die ...

mehr