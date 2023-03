Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wochenendmeldung PK Bad Nenndorf

2 Fahrten unter Drogeneinfluss und ein Unfall auf der B65

Bad Nenndorf (ots)

(hei) Am Wochenende wurden im Bereich des Polizeikommissariates Bad Nenndorf zwei Fahrzeugführer festgestellt, die vermutlich ihre Fahrzeuge unter Drogeneinfluss geführt haben. Am Freitagvormittag wurde ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer festgestellt, der mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs war. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt. Daraufhin durchgeführte Tests ergaben Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Am Samstagnachmittag wurde ein Transporter durch eine Streife in Bad Nenndorf kontrolliert. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich ebenfalls Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Bei beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Den Fahrzeugführern droht ein Fahrverbot.

Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "Drei Steine" in Bad Nenndorf. Die 32-jährige Unfallverursacherin war mit einem Pkw aus Bad Nenndorf in Richtung Rodenberg unterwegs und während einer längeren Rotphase in den Kreuzungsbereich eingefahren. Zu diesem Zeitpunkt kreuzte ein Pkw aus Stadthagen kommend in Richtung Barsinghausen, sodass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 6000 Euro. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Zu Personenschäden ist es zum Glück nicht gekommen.

