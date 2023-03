Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Bilanz der Verkehrssicherheitswoche

Nienburg (ots)

(Thi) Vergangene Woche (06.-12-03.2023) fand im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Stadthagen eine Verkehrssicherheitswoche unter dem Motto "Rücksichtnahme im Straßenverkehr" statt.

Neben den Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats Stadthagen waren auch Unterstützungskräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) sowie Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg eingesetzt.

An den Werktagen wurde der Schwerpunkt auf die Verkehrsüberwachung vor Schulen und Kindergärten (Tempo 30) während der Unterrichtszeit gelegt. Die Dringlichkeit dieser Maßnahme spiegelt sich in der Ahndung diverser Geschwindigkeitsverstöße wider. Insgesamt wurden knapp 50 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde am Freitagmorgen vor einer Grundschule gemessen. Ein 91-Jähriger aus Pollhagen fuhr mit 68 km/h in einer Tempo 30 Zone. Hinzu kommt, dass die Messungen genau auf der Höhe des Fußgängerüberweges für die Schülerinnen und Schüler stattfanden.

Positiv hervorzuheben war, dass unter Beteiligung des Verkehrssicherheitsberaters der Polizeiinspektion Nienburg/ Schaumburg im Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen verkehrserzieherische Gespräche geführt und diverses Informationsmaterial verteilt werden konnten.

Auf den Hauptverkehrswegen im Zuständigkeitsbereich konnten außerdem 15 Verkehrsteilnehmer (Pkw- und Fahrradfahrer) aufgrund der Nutzung eines Smartphones während der Fahrt kontrolliert werden. Neben der Ahnung dieser Verstöße konnte mittels Präventionsmaterials auch auf die Gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr hingewiesen werden.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen konnten zudem ein 60-jähriger Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss sowie ein 21-jähriger Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis kontrolliert werden.

Die Verkehrsüberwachung im Bereich der Schulen und Kindergärten führte zu einem großen Zuspruch aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell