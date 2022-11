Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht mit nicht unerheblichem Schaden in Andernach-Miesenheim

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am Samstag, den 26.11.2022 kam es zwischen 06:30 Uhr und 10:00 Uhr in der Nettestraße in Andernach-Miesenheim zu einer Verkehrsunfallflucht mit großem Sachschaden. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde hier auf Höhe des ehemaligen Autohauses Ibald am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung, Fahrtrichtung Ortsausgang, geparkt. Hier streifte vermutlich der Verursacher das Fahrzeug des Geschädigten und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizei Andernach.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell