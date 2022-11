Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Jungkatzen tot aufgefunden

Wüschheim/Hunsrück (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 23.11.2022 wurden in den Abendstunden gg. 18.00 Uhr zwei tote Jungkatzen, in einer REWE-Plastiktüte befindlich, von einer Autofahrerin gefunden und gemeldet. Die Tüte lag am Straßenrand der L 226, Gemarkung Wüschheim, in Höhe der Zufahrt zur dortigen Fahrsicherheitsanlage. Aufgrund dieses ungewöhnlichen Sachverhalts sucht die Polizei Simmern nach Augenzeugen. Wer kann sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Ablage der Tüte geben?

