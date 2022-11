POL-PDKO: Ladendiebe auf Flucht gestellt

Koblenz (ots) - Am Dienstag, 22.11.2022 gegen 10:15 Uhr kam es in der Wolfskaulstraße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Hierbei touchierte die PKW-Fahrerin die Fußgängerin beim Vorbeifahren. Genaueres ist zum Unfallgeschehen bisher nicht bekannt. Die 93-Jährige PKW-Führerin schaute nach dem Zusammenstoß lediglich kurz die verletzte Fußgängerin an und fuhr anschließend ...

mehr