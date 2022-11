Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Boppard (ots)

In dem Zeitraum von Montag, dem 21.11.2022 gegen 17:00 Uhr, bis Dienstag, den 22.11.2022 gegen 09:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Boppard in der Schützenstraße. Hierbei wurde ein Garagenpfeiler durch einen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser verließ die Unfallörtlichkeit ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Boppard weiterzuleiten.

