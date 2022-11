Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Pressebericht für das Wochenende 18.-20.11.22

Lahnstein (ots)

Pressebericht von Freitag, den 18.11.2022, 06.00 Uhr bis Sonntag, den 20.11.2022, 06.00 Uhr

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 18.11.2022, gegen 11.50 Uhr, wurde in Koblenz in der Straße Alte Weg ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagmorgen gegen 06.45 Uhr ereignete sich in Lahnstein im Kreuzungsbereich Südallee/Adolfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitiger Sachlage befuhr der Unfallverursacher von der Südallee kommend ungebremst in die Adolfstraße, so dass der vorfahrtsberechtigte Geschädigte keine Möglichkeit mehr hatte, den Unfall zu vermeiden. Auf Grund der Kollision wurden drei Airbags ausgelöst. Die drei Verletzten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Da vor Ort der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung entstand, wurde der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein weiterer Unfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstag gegen 09.15 Uhr in Lahnstein auf der B 260 in Höhe der Ruppertsklamm. Eine Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem PKW von Lahnstein in Fahrtrichtung Bad Ems auf der B 260. Sie fuhr dann auf den rechten Verzögerungsstreifen in Höhe der Ruppertsklamm, fuhr dann aber unvermittelt wieder auf den durchgehenden Fahrstreifen zurück und kollidierte mit dem nachfolgenden PKW. Dabei wurde die Unfallverursacherin selbst leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Auch hier mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen des Unfalls, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

