Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Bäckereigeschäft

Hagenow (ots)

In Hagenow sind unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam in ein Bäckereigeschäft eingedrungen. Dort hinterließen die Täter, die offensichtlich auf der Suche nach Bargeld waren, beträchtlichen Sachschaden. Die Einbrecher drangen zunächst durch eine gewaltsam geöffnete Glasschiebetür in das Gebäude in der Söringstraße ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Dabei warfen sie zahlreiche Gegenstände, unter anderem auch Backwaren, zu Boden. Zu größeren Diebstahlshandlungen scheint es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen zu sein, allerdings dürfte sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der Kriminaldauerdienst sicherte mehrere Spuren am Tatort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Kriminalpolizei ermittelt zudem in diesem Fall und schließt nicht aus, dass dieses Delikt im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Blumengeschäft in der Nacht zum Mittwoch in Hagenow stehen könnte (wir informierten gestern). Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

