POL-WOB: Betrunkener Seat-Fahrer ohne Führerschein unterwegs - Blutprobe entnommen

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Memelstraße, Kleingartenverein 01.09.2022, 00.20 Uhr bis 00.50 Uhr In der Nacht zu Donnerstag geriet in einem Kleingartenverein in der Memelstraße in Helmstedt aus bisher unbekannter Ursache eine Gartenlaube in Brand und wurde dabei vollständig zerstört. Auch umliegende Lauben wurden durch das Feuer beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Um kurz vor 01.00 ...

