Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mofa-Fahrer mit 2,57 Promille unterwegs - Blutprobe entnommen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Marienstraße

31.08.2022, 19.16 Uhr

Am Mittwochabend fuhr ein 58-jähriger Schöniger mit einem Mofa durch die Stadt, obwohl er stark unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Am frühen Mittwochabend bemerkte ein Passant, wie der 58-Jährige mit seinem Mofa auf den Parkplatz eines Discounters in der Marienstraße in Schöningen fuhr. Dem Zeugen fiel der schwankende Gang des 58-Jährigen auf, als dieser in den Einkaufsmarkt ging, woraufhin er umgehend die Polizei verständigte, da er von einer Alkoholbeeinflussung des Mofa-Fahrers ausging.

Kurz vor Erscheinen der Polizei hatte sich der Zweiradfahrer vom Parkplatz entfernt, konnte aber anhand der Personenbeschreibung und Fahrtrichtung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 58-Jährige räumte ein betrunken mit dem Mofa gefahren zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 2,57 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde. Der 58-Jährige ist nicht im Besitz eines Führerscheines, so dass dieser nicht beschlagnahmt werden musste.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell