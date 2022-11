POL-PDKO: Verkehrsschilder entwendet

Simmern/Hunsrück (ots) - Taschendiebstahl Am Freitagmittag wurde einer Kundin die Geldbörse während seines Einkaufs in einem Lebensmittel-Discounter in Simmern entwendet. In der Filiale konnte die Geldbörse aufgefunden werden, aus dieser von einem bislang unbekannten Täter ein geringer Bargeld Betrag entnommen wurde. Mehrere Körperverletzungen Am Freitagabend kam ...

mehr