Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 22.11.2022 gegen 10:15 Uhr kam es in der Wolfskaulstraße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Hierbei touchierte die PKW-Fahrerin die Fußgängerin beim Vorbeifahren. Genaueres ist zum Unfallgeschehen bisher nicht bekannt. Die 93-Jährige PKW-Führerin schaute nach dem Zusammenstoß lediglich kurz die verletzte Fußgängerin an und fuhr anschließend davon, ohne sich um diese zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die PKW-Führerin durch die verständigten Einsatzkräfte angetroffen und zur Sache befragt werden. Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

