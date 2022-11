Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, 24.11.2022

Bendorf (ots)

Fahrerin mit Pkw überschlagen - Fahrerin verletzt Bendorf: Am heutigen Vormittag, gegen 10:55 Uhr, befuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin die B 413, aus Richtung Bendorf kommend, in Rtg. Isenburg. In einem Kurvenbereich verlor die Fahrerin die Kontrolle über den Pkw, prallte zunächst gegen eine rechts befindliche Felswand. Der Pkw überschlug sich in der Folge und kam auf der Straße, auf dem Dach, zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort, in ein nahegelegenes Krankenhaus, verbracht. Die B 413 war zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw für ca. 1 ¾ Stunden gesperrt. Der verursachte Sachschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Betrag beziffert.

