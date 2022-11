Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizeiinspektion Lahnstein Freitag, 25.11.2022 - Sonntag, 27. November 2022 13:00 Uhr

Lahnstein (ots)

Vandalismus an Lahnsteiner Schule

In der Nacht von Freitag, 25.11.2022 auf Samstag, 26.11.2022 kam es an einer Schule in Niederlahnstein zu Sachbeschädigungen am dortigen Haupteingang. Bislang unbekannte Täter haben eine Infotafel des Solarstromzählers zerschlagen. Weiterhin wurden zwei Hakenkreuze in die Hausfassade geritzt und ein Brandfleck auf einer Treppenstufe erzeugt. Im Zusammenhang wurde auch eine Scheibe eines Radladers auf dem Schulhof mit einem Pflasterstein eingeworfen.

Die Polizei Lahnstein hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen.

Auto zerkratzt

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag (25.11.2022 - 26.11.2022) wurde in der Ellingshohl in Koblenz ein geparkter Personenkraftwagen beschädigt. Unbekannter Täter zerkratzte den Lack und entkam unerkannt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen.

Vermeintlicher Gasgeruch löst Einsatz aus

Am späten Samstagabend wurde durch einen Anwohner in der Emser Straße im Stadtteil Koblenz-Pfaffendorf Gasgeruch wahrgenommen. Die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Koblenz sowie Polizei Lahnstein konnten vor Ort schnell Entwarnungen geben. Durchgeführte Messungen bestätigten den Verdacht nicht, so dass für die Anwohner keine Gefahr bestand und sie in ihren Wohnungen verbleiben konnten.

Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Lahnstein auf der Höhe:

Eine 58- jährige Verkehrsteilnehmerin beabsichtigte am Freitag, 25.11.2022 gegen 06:45 Uhr auf einer Straße zu wenden und verwechselte an ihrem neuen Pkw Vorwärts- und Rückwärtsgang. Nach einigen Metern endete die ungewollte Fahrt an einem Baum, welcher durch den Aufprall beschädigt wurde. Der neue Pkw wurde stark beschädigt, die Fahrerin zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu.

B42, Niederlahnstein:

Glück im Unglück hatte ein 45-jähriger Motorradfahrer am Samstag, 26.11.2022 gegen 13:15 Uhr. Lediglich mit leichten Blessuren kam dieser nach einem Unfall im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Koblenz davon. Sein geführtes Motorrad sowie ein weiterer Pkw wurden leicht beschädigt.

