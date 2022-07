Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub an 18-Jährigem im Bresgespark

Mönchengladbach (ots)

Eine Gruppe von vier jungen Männern hat am Freitag, 22. Juli, gegen 21.50 Uhr im Bresgespark an der Zoppenbroicher Straße im Ortsteil Giesenkirchen-Nord einen 18-Jährigen beraubt. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 18-Jährige war gemeinsam mit Freunden im Bresgespark unterwegs, als er den Männern - zwei zu Fuß, zwei mit Fahrrädern unterwegs - begegnete. Die jungen Männer schlugen den 18-Jährigen und raubten seine Musikbox, die er bei sich trug. Sie flüchteten anschließend über einen Parkplatz in Richtung Zoppenbroicher Straße / Düsseldorfer Straße und bogen in den dortigen Feldweg an der Niers ein. Die Polizei konnte dort niemanden mehr antreffen.

Die jungen Männer beschreiben Zeugen so: Einer etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, kurzes blondes Haar, dunkle Hose, keine Oberbekleidung, mit dem Fahrrad unterwegs. Ein zweiter soll ebenfalls ungefähr 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein, dunkle Haare und einen roten Bart haben. Bekleidet soll er mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose gewesen sein. Ein dritter Tatverdächtiger trug einen weißen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

