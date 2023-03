Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw | zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am 16.03.2023 um 8:07 Uhr wurde die Feuerwehr Neuss zu einem Verkehrsunfall auf der B477 gerufen, dort waren im Kreuzungsbereich der L142 zwei Pkw zusammengestoßen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits zahlreiche Kräfte der Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei sorgte bereits für eine Organisation der Unfallstelle, der Rettungsdienst hatte mit der Versorgung der Patienten begonnen. Eine Fahrerin hatte ihr Fahrzeug bereits verlassen und war nur leicht verletzt, die Fahrerin das anderen Fahrzeuges saß noch in ihrem Auto und wurde von Rettungsdienst versorgt. Zur schonenden Rettung der Patientin wurden durch die Feuerwehr bei dem Fahrzeug Türen und Dach entfernt. Beide Patienten wurden von einem Notarzt gesichtet und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

An der Einsatzstelle waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell